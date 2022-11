Phonic-Auftritt : Die letzte Rocknacht vor der Grenze

Phonic wollen diesmal die Bühne in der Gaststätte Evers in Hommersum rocken. Foto: Phonic

Goch-Hommersum Die Band Phonic, in der Region als Coverband gut bekannt, spielt am kommenden Wochenende in Goch-Hommersum. Was Besucher erwarten können.

Das ruhige und beschauliche Hommersum wird am Samstag, 5. November, sein rockiges Wunder erleben. Phonic, eine besondere Coverband vom Niederrhein, erste Adresse für gute, handgemachte Rock- und Grungemusik, feiert ihre Jahresabschlussparty und macht zu diesem Zweck Station in der Gaststätte Evers auf der Huyskensstraße 34 in Goch-Hommersum.

„Unsere letzten beiden Gigs, im Gocher Stadtpark und bei der Helferparty zu ,Rock am Kreis‘ in Kranenburg, mussten leider abgesagt werden. Daher sind wir mehr als heiß auf unsere Jahresabschlussfeier, unsere letzte Rocknacht des Jahres“, erklärt Andreas, Sänger der Band Phonic. „Bevor wir alle in den Weihnachtvorbereitungen versinken, die Abende auf den verschiedensten Weihnachtsfeiern verbringen, besinnliche Weihnachtslieder singen, der Kalender dünner wird und das Jahr sich dem Ende neigt, wollen wir noch einmal eine amtliche Rock-Party feiern“, freut sich Andreas schon.

Pearl Jam, Radiohead, Foo Fighters sowie Kings of Leon, Snow Patrol und Volbeat sind nur einige Bands, deren Songs Phonic wie gewohnt professionell auf die Bühne bringen wollen. Die Stammgäste wissen, was sie erwartet.

Bei freiem Eintritt gibt es am Samstag, 5. November, ab 20 Uhr das Beste aus Rock und Grunge der letzten 30 Jahre live und auch gerne mal ziemlich laut auf die Ohren. Auch, wenn die Band erst seit 2016 in der jetzigen Besetzung rockt, kann Phonic schon auf einige Highlights zurück blicken, erinnern die Akteure. Die fünf Jungs rockten schon bei allen großen Festivals im Kreis, so etwa beim „Sommer Open Air“ in der Klever Schwanenburg, mehrfach im Stadtpark Goch, als Vize-Headliner bei „Rock am Kreis“ in Kranenburg, beim „Dorf-Rock“ Schottheide, sie sind Stammkräfte beim Karnickelrock in Uedem, aber auch überregional haben sie schon einige Fans.