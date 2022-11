Demnächst im Krefelder Südbahnhof : Girls on stage - Krefelds Festival der Künstlerinnen

Krefeld Weil Frauen auf den Festivalbühnen immer noch die Ausnahmen sind, zeigen Krefelderinnen Flagge. Am 5. November gehört die Südbahnhof-Bühne ihnen. Wer nicht hingehen mag, kann trotzdem live dabei sein.

(ped) Das Verhältnis stimmte gar nicht: Insgesamt 107 Bandmitglieder haben in diesem Jahr bei „Rock am Ring“ auf der Bühne gestanden - nur zwei davon weiblich. „Das Festival ,Girls on Stage‘ soll ein Zeichen setzen und der Unterrepräsentation von Musikerinnen auf Festivals entgegenwirken“, meint Pe Krieger. Mit ihrer Streaming-Plattform Feedbeat.io rückt sie deshalb zwei Veranstaltungen in den Fokus, bei dem in Krefeld die Frauen den Ton angeben. Fünf Musikerinnen sind am Samstag, 5. November, auf der Bühne im Südbahnhof zu erleben, die „die männlichen Hüften zum Schwingen und die Herzen der Fans zum Leuchten bringen“ sollen. Und am Montag, 14. November, wird der bundesweite „Sisters of Comedy“-Tag im Jazzkeller gefeiert. Krieger: „Momentan bereiten sich 24 Spielorte mit 122 Künstlerinnen auf die diesjährigen Shows vor und freuen sich auf Unterstützung. Alle Künstlerinnen treten gratis auf. Ein Hauptanliegen ist es, Frauenprojekte mit Spenden zu unterstützen. Im Jahr 2021 haben wir 38.388,81 Euro gesammelt.“ In diesem Jahr geht der Erlös an das Mädchenheim St. Irmgardis.