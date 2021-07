Nie eingeladen bei den Wagner-Festspielen : Der Dirigent, den Bayreuth ignorierte

Sir Roger Norrington in der Düsseldorfer Tonhalle. Foto: Susanne Diesner/TOnhalle

Bayreuth Sir Roger Norrington ist einer der bedeutenden Pultstars der vergangenen Jahrzehnte. Trotz grandioser Wagner-Aufnahmen wurde er nie an den Grünen Hügel eingeladen. Warum nicht?

Die Konkurrenz zwischen Bayreuther und Salzburger Festspielen hätte niemand besser erfinden können. Hier die strenge Bußfertigkeit, die Pilgernden anerzogen wurde, dort die Sinnenlust eines weltoffenen Festivals, zu dem lauter leger gestimmte Menschen strömen, die Freude an der Vielfalt haben. Bayreuth verengt diese Vielfalt auf einen Wahrnehmungsschlitz: nichts als Wagner, der allerdings musikalisches Opium als Aufwandsentschädigung für die ganze büßende Pilgerei verteilt.

Während Salzburgs Festspielhaus, von Bergen umgeben, eng gedrängt im Tal liegt, ist dasjenige in Bayreuth Ziel eines sanften Aufstiegs. Es liegt auf dem berühmtesten Hügel der Musikgeschichte. In Wahrheit ist er ein Himalaya-Gipfel. Seine Karten sind streng gezählt. Nur Auserwählte erreichen ihn. Und immer wieder wundert man sich, wen man dort oben, am Ort der angeblich letzten Weisheiten und Erfüllungen in Sachen Wagner, eben nicht antrifft.

info In Düsseldorf hat er immer gern dirigiert Karriere Roger Norrington, 1934 in Oxford geboren, studierte Geschichte, englische Literatur, Gesang und Dirigieren und Cambridge und London. Früh wurde er Chef der Kent Opera. Die London Classical Players gründete er 1978, um die Aufführungspraxis mit Originalinstrumenten in der Zeit von 1750 bis 1900 zu erforschen. Mittlerweile hat alle großen Orchester der Welt dirigiert. Kein Unbekannter Norrington ist dem rheinischen Publikum nicht unbekannt. In der Tonhalle hat er, auch mit den Düsseldorfer Symphoniker, gern dirigiert. Umgekehrt hatte er den Städtischen Musikverein zu Düsseldorf, den Konzertchor der Landeshauptstadt, im Januar 1992 zu einem Mendelssohn-Gastspiel nach New York eingeladen; Norrington war damals Chef des Orchestra of St. Luke’s.

Einen Dirigenten vermisst man dort nun seit Jahrzehnten. Er gilt nicht zwingend als großer Operndirigent, was aber nicht stimmt. Er hat sogar in Mailand und Wien dirigiert. Sein Umgang mit Sängern ist liebenswürdig, kenntnisreich und aufbauend. Und wenn er sich sinfonische Werke vornahm, dann legte er ihre Geheimnisse frei, indem er ihre Glasur zerstörte. Es ist der 1934 in Oxford geborene britische Dirigent Roger Norrington.

Sir Roger, mittlerweile 87 Jahre alt, zählt zu den Pionieren der historischen Aufführungspraxis, aber es wäre zu simpel zu glauben, er habe sich dann immer nur am Vorspeisenteller der Alte-Musik-Bewegung bedient. Nein, ihm ging es ums Eingemachte. Um die Verbindungslinien zwischen Heinrich Schütz und Gustav Mahler. Um die roten Fäden zwischen Claudio Monteverdi und Richard Wagner. Er öffnete jeden Deckel, der sich ihm bot, ließ das Aroma entweichen, nahm dabei gefährliche Gase in Kauf, er suchte das Alte im Neuen und ließ seine Hörer beispielsweise spüren, wie sehr Beethoven in der Zukunft dachte.

Und als einer der ersten Musiker nutzte er alte Instrumente oder alte Spieltechniken für moderne Orchester. Als er 1998 Chef beim Radio-Sinfonieorchester Stuttgart wurde, bat er die Musiker darum, auf das Vibrato zu verzichten, also diese sehr spezielle Technik, einen Ton schimmern oder wimmern zu lassen. Norrington hasste diese Zutat, sie sei erst viel später erfunden worden und stilistisch völlig ungeeignet für Musik früherer Zeiten, dozierte er. Erst lachten sie ihn in Stuttgart aus. Doch immer mehr Musiker erkannten den Sinn darin. Bald sprach man vom „Stuttgart-Sound“. Er war klar, gehärtet, völlig durchsichtig, aber von einer leuchtenden Intensität. Ein C-Dur-Dreiklang bei Bruckner, komplett ohne Vibrato gespielt, klang plötzlich wie eine Erscheinung aus einer anderen Galaxie. Sternbild Roger.

Und was hat das mit Wagner zu tun? Nun, Norrington ist kein Kanoniker, sondern eher ein Catweazle, ein verrückter Magier. Bei ihm schien es immer schon, als habe er ein Zauberbuch gelesen, das ihm den Sinn Wagners vollständig erschloss. Und als er 1995 mit den von ihm gegründeten London Classical Players einige Ouvertüren und Vorspiele Wagners für die EMI auf CD aufnahm, da klang das wie eine Befreiung. Das „Meistersinger“-Vorspiel war nun endlich so schnell, wie Wagner selbst es als ideal empfunden hatte: etwas länger als acht Minuten.

Das „Siegfried-Idyll“ war kein verkappter Schwerblüter, sondern ein Blumenstrauß. Das „Lohengrin“-Vorspiel erstrahlte in reinem Azurblau, doch der stärkste Effekt war in den angeblich schwergängigen Einleitungen von „Tristan“ und „Parsifal“ festzustellen. Sie klangen plötzlich sinfonisch, drängend, wie Pfeile einer Armbrust auf dem Weg zum Ziel, nicht wie nasse, schwere Säcke. Und wie Norrington in „Isoldes Liebestod“ die großartige Jane Eaglen begleitete, das war eine Sensation.

Spätestens hier hätte Bayreuth reagieren können. Mutig war man dort immer; schon früh hatte man Pierre Boulez ans Pult geholt, später Hans Zender, Edo de Waart und Matthias Hengelbrock, die alle – anders als Norrington – nicht einmal von der Oper kamen. Doch Norrington war ihnen vermutlich verdächtig. Er roch nach Reform in eine Richtung, die sie für wenig bayreuthianisch hielten. Norrington, so fürchteten sie, würde Sprengsätze in allen Winkeln des Festspielhauses verteilen, vor allem im Orchestergraben. Andererseits sahen sie beruhigt, was mit der CD passierte: Niemand kaufte sie, obwohl die Kritiker aus dem Häuschen waren.

Und warum kaufte sie keiner?

Musik hört man, weil man sich an ihr festhalten will. Weil man Zuflucht beim Vertrauten sucht. Norrington ging mehrere Schritte weiter. Er lockerte die Fixierschrauben der Aufführungstradition, er fahndete nach dem Werk hinter den Klischees – vor allem reinigte er den Klang von Nebel, alter Feuchtigkeit, Schuppen und Staub. Spielpraxis, die sich über Jahrzehnte vererbt, kann Vergangenes großartig bewahren und aktualisieren; manchmal ist sie aber schlimm wie Schimmelpilz. Als er 2011 in Stuttgart mit dem dortigen RSO dann noch sinfonische Auszüge aus „Parsifal“ auf einer CD mit Tschaikowskis 6. Sinfonie „Pathétique“ (beim Label Hänssler) vermählte, witterte man in Bayreuth einen Tabubruch. Wagner und Tschaikowski auf einer CD? Eine Schändung.

Offiziell im Handel ist keine Wagner-Aufnahme Norringtons mehr. Aber im Internet findet man sie noch, vor allem sind sie bei Youtube als Video zu finden. So können wir nur noch von einer fixen Idee schwärmen – und uns „Tristan“ oder „Parsifal“ unter diesem grandiosen Dirigenten vorstellen. Norrington hat sich übrigens nie zu Bayreuth geäußert. Doch seine CDs sind eindeutige Liebeserklärungen. Am Hügel wurden sie nicht erhört.