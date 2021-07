Nach Absage für dieses Jahr : Heavy-Metal-Festival in Wacken für 2022 ausverkauft

Heavy-Metal-Festival in Wacken für 2022 ausverkauft

Wacken Das nächste große Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken im kommenden Jahr ist praktisch ausverkauft. Der Rest der insgesamt 75.000 Tickets soll über eine Warteliste verlost werden.

Mehr als 95 Prozent der Fans haben ihre Karte für das wegen der Corona-Pandemie für diesen Sommer abgesagte Festival gegen ein Ticket für 2022 (4. bis 6. August 2022) eingetauscht, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Der Rest der insgesamt 75.000 Tickets werde über eine Warteliste verlost.

2022 wollen in Wacken unter anderem Judas Priest, Slipknot, Till Lindemann, Limp Bizkit, Hämatom und In Extremo spielen. Wie bereits im vergangenen Sommer fällt die 31. Ausgabe des Festivals pandemiebedingt in diesem Sommer aus.