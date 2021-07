Musik aus Meditations-Apps : Wiegenlieder für eine überdrehte Welt

Max Richter bei einer Aufführung seines „Sleep“-Zyklus in New York. 150 Gäste schliefen dort zu seiner achtstündigen Komposition. Foto: Johannes Schmitt-Tegge / dpa

Viele prominente Musiker haben während der Corona-Krise einen neuen Markt entdeckt. Sie arbeiten für das boomende Genre der Meditations-Apps. Deren Nutzer kommen in den Genuss exklusiver Kompositionen von Moby und Erykah Badu.

Die Pandemie und die Erfahrung der Lockdowns halfen, aus dem Phänomen einen Trend zu machen: Viele Musiker veröffentlichen ihre Stücke inzwischen in Apps wie „Headspace“, die weltweit weit mehr als 30 Millionen Nutzer hat. Für „Headspace“ ist Musik so wichtig, dass man im August 2020 den Musiker John Legend zum Chief Music Officer ernannte. Er stellt nun Playlists mit Schmeichel-Jazz zusammen. Und kuratiert ein Programm aus Original-Kompositionen berühmter Musiker. Zu den prominenten Namen, die „Headspace“ bisher beliefert haben, gehören die Indierock-Band Arcade Fire und der Filmkomponist Hans Zimmer. Selbst Produzenten, die bisher als unverdächtig galten, akustische Wellness zu mögen, greifen neuerdings aus in Genres wie Ambient. Diplo etwa, den man von Major Lazer kennt, brachte im vergangenen Jahr ein Album mit Synthesizer-Traummusik heraus.

Album „Sleep“ von Max Richter ist bei der Deutschen Grammophon erschienen. Es gibt ein Best of auf CD. Die kompletten acht Stunden liegen digital vor.

Wer etwa die „Calm“-App öffnet, wird zunächst von Naturgeräuschen in Sicherheit gewiegt. Wasserrauschen zum Beispiel. Nutzer können sich aber auch exklusive Versionen aktueller Hits zum Entspannen anhören. Eine Stunde laufen die „Sleep-Remixes“ von Titeln wie Ariana Grandes „Breathin’“ oder „Circle“ von Post Malone. Manche Musiker wie Shawn Mendes geben Entspannungs-Tipps, und man sieht ihm in kleinen Videoclips dabei zu, wie er in heller Leinenkleidung Duftkerzen entzündet. Die Räume, in denen sich die Stars aufhalten, lassen einen automatisch ausatmen.