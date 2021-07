FC Bayern und Gladbach im Free-TV : DFB terminiert erste Runde des Pokals – zwei Spiele live zu sehen

Frankfurt Der Deutsche Fußball-Bund hat die erste Runde im DFB-Pokal terminiert. Zwei Spiele sind live im Free-TV zu sehen. Die Partien von Borussia Mönchengladbach und des FC Bayern werden frei empfangbar sein.

In der ersten Runde des DFB-Pokals sind die Spiele von Meister FC Bayern und Borussia Mönchengladbach live im Free-TV zu sehen. Die Münchner bestreiten ihr erstes Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann am 6. August, die Partie beim Bremer SV am Freitagabend (20.45 Uhr) wird auf Sport1 übertragen, wie aus der Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Montag hervorgeht. Zum Abschluss der ersten Hauptrunde zeigt die ARD am Montag (9. August, 20.45 Uhr) das Aufeinandertreffen von 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach.