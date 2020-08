Harbourfront Literaturfestival : Lisa Eckhart bleibt trotz Absage im Rennen um Literaturpreis

Die umstrittene Kabarettistin Lisa Eckhart bei einem Auftritt in Dormagen (Archivfoto). Foto: Stadt Dormagen

Hamburg Die österreichische Kabarettistin bedient Kritikern zufolge rassistische und antisemitische Klischees. Ihr Debütroman ist dennoch für einen Preis nominiert - nur daraus lesen will Eckhart bei dem Literaturfestival nicht mehr.

Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart bleibt weiter im Rennen um den Klaus-Michael-Kühne-Preis. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die die Jury am Montag verbreitet hat. Demnach rückt zwar der Journalist Alard von Kittlitz mit seinem Debütroman „Sonder“ für Eckhart beim Harbourfront Literaturfestival in Hamburg nach. Eckhart soll mit ihrem Debütroman „Omama“ jedoch weiter in die Bewertung einbezogen werden.