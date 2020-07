Aktiv in Geldern, Kerken und Issum : Julian Leeder führt die Junge Union

Aktiv in Geldern, Kerken und Issum

Geldern/ISSUm/Kerken Der 22-Jährige folgt auf Leon Rütten. Die CDU-Nachwuchsorganisation will sich jetzt tatkräftig in den Kommunalwahlkampf einbringen.

(RP) Die Junge Union Gelderland hat einen neuen Vorstand gewählt. Nach acht Jahren wurde der Vorsitzende Leon Rütten vom 22-jährigen Julian Leeder abgelöst. Sein Ziel: die Politik der Jugend näherbringen. „Es ist wichtig, dass sich auch die jungen Menschen mit Politik beschäftigen. Wir können uns alle einbringen und deswegen freut es mich, dass wir so einen tollen neuen Vorstand gefunden haben“, so Leeder.

Der neue Vorstand soll zudem für neuen Schwung sorgen. In Planung sind einige Aktionen sowie eine tatkräftige Unterstützung im kommenden Kommunalwahlkampf. „Wir haben schon einige Ideen und freuen uns darauf, möglichst viele davon umzusetzen.“Die Vorstandswahlen fanden im Waldfreibad Walbeck statt, wo der Geschäftsführer Benedikt May den Anwesenden Hintergrundinformationen zum Freibad gab und für alle Fragen offen war. Dabei kam er auch auf die Herausforderungen des Waldfreibads zu sprechen, die sich durch Corona noch verstärkt haben: „Nach außen sind wir das gut organisierte Waldfreibad, das tolle Veranstaltungen anbietet. Doch im Hintergrund stehen ganz viele Ehrenämtler, ohne die das alles gar nicht möglich wäre“, erläuterte May.