Buchtipp : Blicke auf DDR und Wende

Bücher entführen Leser in fremde Gedankenwelten. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

Dinslaken Ingo Schulze präsentiert mit „Die rechtschaffenen Mörder“ einen Roman, für die Leser voller Fallstricke und Überraschungen steckt: die Suche nach einer Position, die den gebrochenen Biographien so vieler Ostdeutscher gerecht wird.

Der schon mit vielen Preisen bedachte Schriftsteller Ingo Schulze, 1962 in Dresden geboren, wurde den RP-Lesern schon 2017 mit seinem modernen Schelmenroman „Peter Holtz“ vorgestellt, einem der wohl ungewöhnlichsten „Wende“-Romane. Sein jüngster Roman, „Die rechtschaffenen Mörder“, lotet erneut die Zumutungen der Wende für die ehemaligen DDR-Bürger aus, allerdings in völlig anderen Zusammenhängen und aus ganz unterschiedlicher Perspektive.

Der Roman beginnt als das respektvolle biographische Porträt des Dresdner Bildungsbürgers und DDR-Dissidenten Norbert Paulini, der zu DDR-Zeiten als Antiquar einen kleinen, subversiven Kreis von Literatur-Liebhabern um sich versammelte. Nach der Wende verliert Paulini geschäftlich und menschlich den Boden unter den Füßen. Seine Bücher verlieren abrupt an Wert und Attraktivität, er muss erfahren, dass seine Frau Stasi-Spitzel war, und durch die Elbe-Flut 2002 verliert er auch noch seinen Buch-Bestand. Enttäuscht von den für ihn fatalen Entwicklungen seit der „Wende“ beginnt Paulini mit den Rechtsradikalen zu sympathisieren.Im zweiten Teil des Romans ergreift der (fiktive) ostdeutsche Erfolgsschriftsteller Schultze (!) das Wort, offenkundig der Autor des soeben gelesenen ersten Teils des Romans. Schultze erzählt den weiteren Lebensweg Paulinis und geht dabei zunehmend auf kritische Distanz zu dem Antiquar, dem er überdies auch noch seine Geliebte, die schöne Lisa, ausspannen will.

Im dritten Teil des Romans ergreift die (ebenso fiktive) Lektorin Schultzes das Wort. Sie will die Hintergründe des ungeklärten Todes von Paulini und Lisa aufdecken und gerät dabei auf die Spur Schultzes als möglichem Mörder.

Zeitzeuge berichtet vom Leben in der DDR

Junge deutsche Geschichte am Gymnasium

Junge deutsche Geschichte am Gymnasium : Zeitzeuge berichtet vom Leben in der DDR

Leipziger Buchpreis geht an Lutz Seiler für Roman „Stern 111“

In Kategorie Belletristik

In Kategorie Belletristik : Leipziger Buchpreis geht an Lutz Seiler für Roman „Stern 111“

Das große Thema von Schulzes Roman, der für den Leser voller Fallstricke und Überraschungen steckt, ist die Suche nach einer Position, die den gebrochenen Biographien so vieler Ostdeutscher gerecht wird, ohne dabei irgendetwas zu verklären oder den einzelnen von seiner Verantwortung für sein Leben freizusprechen. Dabei erscheint die bildungsbürgerliche Dissidenten-Rolle zu DDR-Zeiten in ebenso kritischem Licht wie die Anklage der „Wessis“ als Besatzer und Ausbeuter. Das alles ist spannend, hochunterhaltsam und literarisch gekonnt erzählt. „Die rechtschaffenen Mörder“ wurde in diesem Frühjahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, meines Erachtens völlig zu Recht.