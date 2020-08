Absender „NSU 2.0“ : Russland soll bei Aufklärung der Drohmail-Affäre helfen

Ein Demonstrantin hält während einer Kundgebung in der Wiesbadener Innenstadt ein Plakat mit der Aufschrift „Solidarität mit den Betroffenen des NSU 2.0“ (Archivfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

WIesbaden Bei der Aufklärung der Affäre um rechtsextremistische Drohmails gegen prominente Frauen und andere setzt die Justiz jetzt verstärkt auf Hilfe aus Russland. Es hätten sich Verdachtsmomente für eine Tatbegehung über das Ausland ergeben, sagte die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU).

Eva Kühne-Hörmann berichtete am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags von Unterstützung der Bundesregierung bei einer entsprechenden Anfrage an die Russische Föderation. Auf Bitten der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft habe sie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, Außenminister Heiko Maas (beide SPD) und Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ersucht, sich in Moskau für eine beschleunigte Bearbeitung eines Rechtshilfeersuchens zu dem Fall einzusetzen.