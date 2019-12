„Kultur extra“ in Grevenbroich : Kabarett mit Lisa Eckhart – nichts für Zartbesaitete

„Kultur extra“ in Grevenbroich

Grevenbroich Provokant, extravagant und mit einer unbändigen Lust an Sprache führte die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart im Auditorium des Pascal-Gymnasiums das Grevenbroicher Publikum in die Grenzregionen des schwarzen Humors.

Vielleicht war Eckharts Auftritt das außergewöhnlichste Gastspiel in der „Kultur-extra“-Reihe in diesem Jahr – und mit Sicherheit eines der Highlights in den mehr als 25 Jahren bissiger Satireabende des Kulturamtes.