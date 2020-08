Bewegen hilft : Azubis putzen Räder, und Ingrid Kühne läuft

Xanten Zwei Wochen lang sammeln Menschen Geld für karitative und soziale Einrichtungen in der Region. Startschuss war am Freitag. Für die gute Sache stellte sich die Xantener Kabarettistin Ingrid Kühne einer sportlichen Herausforderung.

Die Charity-Aktion „Bewegen hilft“ ist am Freitag gestartet. Vor den Filialen der Volksbank Niederrhein in Xanten und Alpen putzten Auszubildende des Unternehmens mehr als 30 Fahrräder und nahmen dadurch 290 Euro an Spenden ein.

Am Morgen hatten sich schon die Kabarettistin Ingrid Kühne und der Radio-Moderator Marc Torke einer sportlichen Herausforderung gestellt: Sie waren zusammen mit den Edeka-Kaufleuten Benny und Pascal Lurvink 900 Meter gelaufen und hatten dabei einen halb vollen Einkaufswagen geschoben. Es sei der „kürzeste Spendenlauf in der Geschichte von Bewegen hilft“ gewesen, berichtete Torke. „Ich bete einfach nur, dass ich es schaffe“, sagte Kühne vor dem Start. „Wir reden von 900 Metern. Bei der Weltmeisterschaft rennen die 100 Meter. Ich laufe also neunmal so viel.“