Katholische Kirche : Kirchenrechtler: Bald auch verheiratete katholische Priester

Münster (kna) Nach Ansicht des Münsteraner Kirchenrechtlers Thomas Schüller wird es in der katholischen Kirche bald verheiratete Priester geben. Zunächst werde die Amazonas-Synode im Herbst im Vatikan wegen des Mangels an Geistlichen in Lateinamerika „auf jeden Fall“ für in Ehe und Familie erfahrene Männer („viri probati“) als Priester votieren, sagte Schüller der Bistumszeitung „Kirche und Leben“ (Sonntag).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken