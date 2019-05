Neu im Kino : Wünsch dir was

Will Smith (r.) als Dschinni und Mena Massoud als Aladdin in einer Szene des Films „Aladdin“. Foto: dpa/Daniel Smith

Los Angeles Regisseur Guy Ritchie bringt eine Realverfilmung von Walt Disneys „Aladdin“ ins Kino. Den Flaschengeist Dschinni spielt Will Smith.

Diese Action-Eröffnung wäre durchaus eines James-Bond-Films würdig und führt gleichzeitig in eine orientalische Fantasiewelt ein, die mit satten Farben und überbordendem Detailreichtum aus dem digitalen Tuschekasten zusammengepixelt wurde. Regisseur Guy Ritchie, der mit „Sherlock Holmes“ und „King Arthur“ einschlägige Erfahrungen im Fantasy-Gewerbe sammeln konnte, lässt hier kräftig die Muskeln spielen und hält das inszenatorische Niveau auch in später folgenden Massensequenzen. Tanz, Gesang und CGI-Effekte greifen hier nahtlos und flüssig ineinander.

Ritchie und sein Co-Drehbuchautor John August halten sich eng an das Handlungsgerüst der hauseigenen Vorlage und übersetzen auch in visueller Hinsicht manche Szenen fast 1:1 ins Realfilmformat wie etwa die Flucht aus der Höhle, aus der Aladdin die Wunderlampe entwendet. Aus der steigt dann schon bald ein überdimensionaler, blau eingefärbter Will Smith als Zaubergeist Dschinni hervor. Smith geht hier als magische Witzfigur in die Vollen, aber sein Overacting passt in diesem Fall bestens zur Rolle, die auch im Original als exzentrisch angelegt war.