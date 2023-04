Heinersdorff-Konzerte der Saison 2023/2024 Lauter alte Bekannte

Auch das London Philharmonic Orchestra reist an, ebenso die Academy of St. Martin in the Fields. An deren Pult steht diesmal ausgerechnet Adam Fischer, der Chefdirigent der Düsseldorfer Symphoniker. Begrüßen darf man die Anwesenheit dreier Rundfunkorchester (WDR unter Cristian Macelaru, NDR unter Alan Gilbert, Radio France unter Mikko Franck). Auch die Wiener Symphoniker sind in der Tonhalle fest eingeplant. Das Barock-Segment betreuen die Berliner Barock-Solisten und das Gewandhaus-Orchester Leipzig mit dem Thomanerchor. Weiterhin zu Gast: die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und das Zürcher Kammerorchester.