Sticker wieder groß in Mode Ich klebe, also bin ich

Schon beim Gang über die Straße erscheinen sie massenhaft an Laternen, Mülleimern, Straßenschildern oder Stromkästen, abends im Klub an den Toiletten-Wänden, an Koffern von Reisenden oder an Autos. Manche davon hängen dort schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, und wo ein Sticker klebt, kleben in der Regel sofort Dutzende. Wimmelbilder entstehen und ganz unterbewusst erschleichen sie sich unsere Aufmerksamkeit. Hier ein 80er Jahre-Porträt von Günter Jauch, da ein Bekenntnis zum heimischen Fußballverein, dort ein politisches Statement. Sticker sind Bekenntnisse, ein Stück von einem selbst, Sticker sind Botschaften. Der Aufkleber ist eine Ausdrucksform, die hält.