Vor der 7. Folge des „Bachelor“ Wenn Zungenküsse an Waschmaschinen erinnern

Das Niveau dieses Jahrgangs zeigt sich daran, dass in der „Villa der Ladies“ ungewöhnlich viel geraucht, nackte Haut gezeigt und Kokosschnaps getrunken wird; auch werden bewegliche Sexspielzeuge ungeniert in die Kamera gehalten. In der jüngsten Folge deklinieren die Damen die Anforderungen an einen guten Zungenkuss – besser, er fühlt sich nicht nach „Waschmaschine“ an. Was manche Damen betrifft, dürfte beim Blick in den Lebensrückspiegel die Pubertät noch in Sichtweite sein. Doch auch weibliche Reife schützt nicht vor Herzklopfen: „Schön, dass du mich nicht vergessen hast, David.“