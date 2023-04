Musical im Capitol Lizenz zum Heben

Sein Weg war auch schon vor „Dirty Dancing“ mit Musicals gepflastert. Maté Gyenei tourte mit „Ich war noch niemals in New York“, mit „West Side Story“ und „My Fair Lady“ durchs Land. Ein Tänzer, der mit einer gewissen Naivität zu seiner Profession fand, wie er berichtet. „Ich wusste lange nicht, was ich machen wollte. Getanzt habe ich immer, aber eigentlich war ich Fußballer. Mit der Zeit wurde ich ängstlich, ich wollte mich nicht verletzen. Und in der dritten ungarischen Liga war der Spaß nicht gar so groß.“ Langsam rückte der Tanz immer weiter in den Vordergrund. Maté Gyenei perfektionierte Ballroom, Modern Dance, Tap Dance, die Tänze Ungarns und Lateinamerikas. Bis er erkannte: „Damit fühle ich mich wohl und geborgen, das muss ich weitermachen.“