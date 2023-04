346 Millionen Umsatz in fünf Tagen Der „Super Mario Bros.“-Film bricht gleich zwei Rekorde

Er klettert, rennt, springt, schlittert plötzlich, fällt - und steht in Bestlaune wieder auf: Seit Jahrzehnten steuern Fans die Figur Mario durch waghalsige Parcours. In der neuen Animationskomödie „Der Super Mario Bros. Film“ reist der Klempner aber eigenständig durch die knallbunten Welten - und nicht auf Knopfdruck. Kinobesucher müssen sich in den 92 Minuten also wohl oder übel zurücklehnen, auch wenn es in den Fingern juckt.