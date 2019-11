Jahrhundertentdeckung : Doku über Forschungsrevolution

Biotechnologie im Kino: „Human Nature“ erklärt sehr gelungen die Crispr-Technik.

„Human Nature“ erzählt, wie aus der Natur eine Technik geboren wurde, die die Natur verändern wird. Der Titel darf als Wortspiel von dem, was in der Natur des Menschen liegt und der menschengemachten Natur verstanden werden. Ausgang offen: „Ich hoffe, dieser Film entlässt die Menschen mit einer gewissen Unsicherheit“, erklärt Bolt. Denn in einer Welt, in der sich Technologien so schnell entwickeln, sei „ein wenig kollektive Unsicherheit eine gute Sache“.