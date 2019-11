Neuer Film von Jan-Ole Gerster : Grandioses Porträt einer Frau

„Lara“ mit Corinna Harfouch ist ein Höhepunkt im deutschen Kinojahr.

Scheinbar flüchtig zeigt die Kamera auf dem Streifzug durch die früh morgendlich verdunkelte Wohnung jene Lücke in der Regalwand. Eine große, quadratische Aussparung umgeben von Büchern. Hier muss einmal das Klavier gestanden haben, das über viele Jahre für Lara (Corinna Harfouch) und ihren Sohn Viktor (Tom Schilling) der Lebensmittelpunkt gewesen ist. Jetzt ist der Platz verwaist. Lara rückt einen Stuhl vor das geöffnete Hochhausfenster und steigt darauf. Nur das Klingeln an der Tür hindert sie daran, sich hinabfallen zu lassen. Es ist ihr 60.Geburtstag und der Tag, an dem ihr Sohn das wichtigste Konzert seiner Karriere gibt.