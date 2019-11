Star aus „The Marvelous Mrs. Maisel“ : Brian Tarantina im Alter von 60 Jahren gestorben

Foto: AFP/PRESLEY ANN Brian Tarantina (Archivaufnahme aus dem Januar 2019).

New York Der amerikanische Schauspieler Brian Tarantina ist tot. Der 60-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag tot in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan aufgefunden worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei mit. Die Gerichtsmedizin soll die Todesursache klären.

Polizisten hätten den Schauspieler auf seiner Couch liegend gefunden, teilte das New York Police Department mit. Er sei nicht ansprechbar gewesen und noch an Ort und Stelle für tot erklärt worden. Seine Managerin Laurie Smith sagte, er habe an einer schweren Krankheit gelitten, ohne weiter ins Details zu gehen. Sie würdigte ihn als „wunderbaren Schauspieler und guten Freund“.

Neben zahlreichen Serienauftritten war Tarantina als Charakterdarsteller auch in Filmen zu sehen gewesen, zuletzt unter anderem in Spike Lees „BlacKkKlansman“. In der erfolgreichen Comedy-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ war er in der ersten und zweiten Staffel Teil des Ensembles.

(felt/dpa)