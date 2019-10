Historienfilm : Romanze gegen das Patriarchat

Liebe zwischen Malerin und Modell: „Porträt einer jungen Frau in Flammen“.

Celine Sciammas „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ erzählt von diesen Leerstellen, die Bestandteile des Lebens einer Frau im 18. Jahrhunderts waren, von der Liebe zwischen zwei Frauen. Eingeschlossen von den Konventionen der Zeit, wandelt sich Mariannes professioneller Blick auf Heloise zu einem begehrenden. Eben die patriarchalen Konventionen, die es Marianne verbieten, als weibliche Künstlerin einen Mann zu malen, ermöglichen die ungestörte Intimität. Die Frauen eignen sich das Verbot an, um ein Refugium zu finden.

Es ist die Entbehrung, die die Bilder des Films dominiert. In ihr liegt die Schönheit der Tableaus begründet, die Sciamma auf die Leinwand bringt. Der Reichtum, den das Haus nicht hergeben will, findet sich in den Gesichtern. Die Augen beider Frauen, die das Lächeln der anderen herbeisehnen, aber doch lange verweigert bekommen, beben vor Verlangen.

„Porträt einer jungen Frau in Flammen“ erzählt von einer Liebe, die unaufhaltsam und zugleich unerreichbar ist. Bevor sich die Frauen einander offenbaren, sind es das Knistern aus dem Kamin und der Wind, der am Dünengras zerrt, die die Spannung erzeugen, die Marianne in ihr Porträt zu legen versucht. Die zunächst eindeutige Situation, in der die Malerin über die Porträtierte bestimmt, erzählt Sciamma per Perspektivwechsel. Die Regisseurin braucht dazu keine komplexe Kamerabewegung. Heloise zeigt Marianne die Perspektive der Porträtierten.