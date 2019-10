Überraschende Ankündigung : „Game of Thrones“-Macher verlassen neue „Star Wars“-Trilogie

Los Angeles Die Macher der Kultserie „Game of Thrones“ haben ein geplantes „Star Wars“-Projekt völlig überraschend verlassen. Warum sie jetzt doch keine neuen Figuren und Welten in einer weit, weit entfernten Galaxie erschaffen werden.

Im Februar 2018 kündigten die Studios Lucasfilm und Disney eine neue Trilogie der Sternenkrieger-Saga an - unabhängig von der Geschichte um Luke Skywalker. Benioff und Weiss sollten dafür neue Figuren und Welten erschaffen. Die beiden hatten für die Fantasy-Saga „Game of Thrones“ in den vergangenen Jahren mehrere Emmys gewonnen. Die Serie endete in diesem Jahr mit der achten Staffel.