Goldener und Silberne Bären vergeben Das sind die Preisträger der Berlinale 2023

Den Silbernen Bären für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle erkannte die Internationale Jury der Kinderdarstellerin Sofia Otero in „20.000 especies de abejas“ („20.000 Species of Bees“) zu, verfilmt von der spanischen Regisseurin Estibaliz Urresola. Der Silberne Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle ging an Thea Ehre im deutschen Wettbewerbsbeitrag „Bis ans Ende der Nacht“ von Christoph Hochhäusler.