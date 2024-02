Pro-Palästina-Demonstration Berlinale-Abschlussgala wird zur Propaganda-Show

Zunächst zur Berlinale und der Politik. Die von 3sat ins Fernsehen übertragene Abschlussgala am Potsdamer Platz geriet zu einer Veranstaltung mit propagandistischen Zügen. Der Krieg im Nahen Osten war allgegenwärtig. Etwa bei der Ehrung des Dokumentarfilms „No Other Land“. Es geht darin um die Vertreibung von Palästinensern aus einem Dorf im Westjordanland. Der aus Palästina stammende Filmemacher Basel Adra nutzte seine Dankesrede, um an Deutschland zu appellieren, keine Waffen an Israel zu liefern. „Zehntausende werden in Gaza geschlachtet“, sagte er. Es gab dafür Applaus im Publikum und auch auf der Bühne. Moderatorin Hadnet Tesfai hätte dem Standpunkt des Künstlers den Terrorakt der Hamas vom 7. Oktober entgegenhalten können. Jurypräsidentin Lupita Nyong’o hätte an die Opfer dieses Gewaltakts erinnern können. Ein anderes Mitglied der Jury hätte Empathie zeigen und die Sichtweise Israels verteidigen können. Besser: müssen. Das passierte jedoch nicht, alles blieb unwidersprochen. Jury-Mitglied Verena Paravel hatte sich zur Übergabe des Preises einen Zettel mit der Aufschrift „Waffenstillstand jetzt“ auf den Rücken geheftet.