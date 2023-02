„Gerührt, angsterfüllt und manchmal atemlos“ „The Good Mothers“ gewinnt ersten Serienpreis der Berlinale

Zum ersten Mal ist bei der Berlinale eine Serie ausgezeichnet worden. Der Berlinale Series Award ging am Mittwochabend an „The Good Mothers“. Die Serie erzählt die Geschichte dreier Frauen, die in die italienische Mafia-Familie 'Ndrangheta hineingeboren wurden und sich mit einer Staatsanwältin zusammentun, um das brutale System von innen zu zerstören.