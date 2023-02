Berlinale 2023 Goldener Bär für Doku „Sur l'Adamant“

Manches davon gibt Rätsel auf. So erinnert der Anblick einer Mütze einen Patienten erst an Püree, dann an Babys und schließlich an den Tod. Ein anderer entdeckt sich und seinen Bruder in Vincent und Theo van Gogh wieder, zugleich aber auch in Filmfiguren von Wim Wenders: „Dieser Halunke hat das nie erwähnt.“ Ein dritter ist hypersensibel, er erlebt eine Korrespondenz von Gesten und Geräuschen. Vor Strahlen schützt er sich mit Kristallen und Magneten.