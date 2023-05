Unser Buch der Woche Ein bisschen nur die Welt retten

Klar habe er Konzerte, Lesungen, Bars vermisst während des Lockdowns. „Ich trug jeden Tag die gleiche Kleidung, Tag für Tag“, sagt T. C. Boyle. Sonst aber habe er so gelebt wie immer. Bis zum frühen Nachmittag schreiben, danach ein Spaziergang am Strand oder in den Bergen von Santa Barbara. Oft suchte er sich auch einen stillen Ort in der Wildnis, um zu lesen, der Hund und die allgegenwärtigen Zecken als einzige Gesellschaft. Mit dem Resultat, dass er sich in Folge der Zeckenbisse zweimal eine Lyme-Borreliose und zweimal eine Zellulitis-Infektion einfing. Sein Glück: ein Arzt erkannte die Infektionen und die Antibiotika wirkten.