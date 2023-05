Musik in Moers, Hilden und Düsseldorf Festivals für alle Sinne

Im Untertitel heißt dieses traditionsreiche Festival seit einiger Zeit ebenso sperrig wie geheimnisvoll „Jazzfestival für Musik / Synapsenbildung / Politik / Medienkunst und Zusammensein“. Der Aspekt der Kommunikation und Erweiterung steht damit im Mittelpunkt, das war in Moers aber immer so. Und immer zauberte dieses pfingstliche Festival etliche Überraschungen aus dem Hut. Als bundesgefördertes Festival mit fünf verschiedenen Themensträngen auf drei Hauptbühnen und mehr als 250 Künstlern aus 23 Nationen ist es ohnedies eine große Festivalmarke in NRW.