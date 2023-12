Autorin aus Meerbusch Ananda Kordes Romandebüt ist Popcorn für die Seele

Die Steilvorlage dazu lieferte ihr der damals siebenjährige Finn mit einem philosophisch anmutenden Bild: „Mama, wenn ich die Augen zumache und meinen Blick nach innen richte“, sagte er, „dann sehe ich eine Stadt vor mir mit ganz vielen Schubladen. Die kann ich öffnen, darin sind alle meine Erfahrungen abgelegt.“ So fand Ananda Kordes zu ihrem Thema für „Freddy Mills und das Gotteskästchen“. Darin beschreibt sie die Reise ihres jungen Helden in seine inneren Welten. „Freddy ist ein gebrochener Charakter. Er hat es nicht leicht, weder in der Schule noch in der Familie, auf der ein Geheimnis lastet“, beschreibt sie. Alles mündet in eine Sackgasse, sein einziger Halt ist der geliebte Großvater. Als der stirbt, macht der 13-Jährige sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und gelangt nach Kopfstadt. „Warum bin ich eigentlich hier, was kommt nach dem Tod?“ will er wissen. Nicht auf jede seiner existenziellen Fragen findet Freddy eine Antwort, aber er lernt bei diesem Abenteuer viel über sich selbst. „Das Gotteskästchen mit den gesammelten Erkenntnissen trägt die Wahrheit in sich, hat aber nichts Statisches“, erklärt Ananda Kordes. „Für die einen mag die Geschichte der Fantasie entsprungen sein, andere entdecken darin ein Stück Wirklichkeit.“