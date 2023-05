Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht im Düsseldorfer Schauspielhaus So laut wie nötig in der Wunde bohren

Augen schließen, wegdrehen, Fakten schönreden – all das geht längst nicht mehr. Und: Es hülfe ja auch nicht. Deswegen legt Luisa Neubauer immer wieder den Finger in die Wunde und bohrt darin – so öffentlich, wie möglich und so laut, wie nötig. Was sie verlangt: Ehrlichkeit. Und dass Politik und Wirtschaft aufhören, Erfolge zu verkünden, die keine sind; oder mit selbst gesteckten Klimazielen zu protzen, die gar nicht erreicht werden können, weil eben fast alle so weitermachen wie bisher. Fossiles Gas bleibe ein Klimakiller, sagt Neubauer auf der Bühne, auch dann, wenn man es angesichts der Energiekrise zur „Brückentechnologie“ umtaufe.