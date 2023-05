Düsseldorfer Museum Was es vor einem Besuch im Kunstpalast zu beachten gibt

Kommende Ausstellungen Vom 3. Juni bis 9. Juli lädt Deutschlands älteste und umfangreichste von Künstler:innen für Künstler:innen organisierte Schau Die Große Kunstausstellung NRW 2023 wieder zum entdecken ein. Vom 23. August bis 7. Januar 2024 folgt eine umfangreiche Cornelius-Völker-Werkschau. Es ist die erste institutionelle Ausstellung in seiner Heimatstadt mit über 80 Gemälden aus allen Schaffensperioden seit 1992. „Tod und Teufel“ ziehen am 14. September in den Kunstpalast und beleuchten „die Faszination des Grauens“ in Mode, Musik, Film und zeitgenössischer Kunst bis zum 21. Januar 2024. Ausführliche Infos und Tickets unter: www.kunstpalast.de