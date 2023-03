Oscar-Film mit Düsseldorfer Schauspieler Mit 20 Kilo Gepäck durch den Schützengraben

Natürlich macht so etwas stolz. Für Klaus aber, der in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ studierte und ab der kommenden Spielzeit zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses gehören wird, war es auch eine gute, intensive Erfahrung mit Kollegen. Obwohl er selbst „nur“ 25 Drehtage hatte, blieb er während des gesamten dreimonatigen Drehzeitraums in Prag. „Wir konnten wegen der Quarantäne-Regelung vor zwei Jahren einfach nicht zurück nach Deutschland, dort hätte man nämlich nach einer Einreise aus Tschechien zehn Tage in Quarantäne gemusst.“ Der gute Nebeneffekt dieser langen Zeit: „Uns hat das alle sehr zusammengeschweißt. Wir kamen nicht weg und waren somit aufeinander angewiesen. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und abends oft noch über das Erlebte gesprochen“, sagt der 24-Jährige unserer Redaktion.