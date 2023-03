London Philharmonic Orchestra in der Tonhalle Vergessen Sie Lydia Tár!

In England und Amerika neigen die Menschen zum Weinen, wenn sie Tschaikowski hören. Das ist, leicht verkürzt, eine These des Musiktheoretikers Theodor W. Adorno, dem in angelsächsischen Haushalten oft der Typus des „emotionalen Hörers“ begegnete. Der, sagte Adorno im Jahr 1962, sei hochgradig gefährdet, weil ihn „der striktere zivilisatorische Druck zum Ausweichen in unkontrollierbar inwendige Gefühlsbereiche nötigt“. Im Finsterwald dieser Gefühlsbereiche lauere der böse Wolf Peter Tschaikowski, um den emotionalen Hörer zu den Klängen seiner 5. Symphonie e-Moll von 1888 zu verspeisen. Im Kabinett des Dr. Adorno wurde vor allem der zweite Satz mit dem Horn-Solo als Kitsch abgestraft: Er sei „unsäglich“.