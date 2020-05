Der Ökonom : Wenn Konzerne die Hand aufhalten

Das Logo des Sportartikelherstellers Adidas in einem Flagschiffladen in Berlin. Adidas bittet den Bund um Kredithilfen und Garantien. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Düsseldorf Die Milliardenhilfen für deutsche Unternehmen können sehr schnell auch fragwürdigen Empfängern zugute kommen. Staatliche Stellen sollten sehr genau hinsehen, wer Geld bekommen soll oder nicht.

Leider haben viele Top-Manager sich in jüngster Vergangenheit eher an kurzfristigen Kurs- und Gewinnzielen orientiert. Zum Teil mit fragwürdigen Methoden. In margenschwachen Geschäften wie im Massentourismus ging es um optimierte Zahlungsströme, wo mit Kundengeldern die Expansion in weitere Geschäftsfelder vorfinanziert wurde. Andere Unternehmen trimmten ihre Kapitalbasis, um höhere Renditen zu erzielen. Selbst etablierte Konzerne wie Adidas, Lufthansa oder Lanxess versuchten, mit Aktienrückkaufprogrammen den Wert pro Anteil zu steigern, um für Anleger attraktiv zu bleiben.