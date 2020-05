Zum Sonntag : Mit Humor und Geduld durch die Krise

Rheinberg Angst bestimmt die Krisentage. Dagegen steht das Wort „Seid fröhlich in der Hoffnung“. Wir müssen uns gegenseitig ein Lächeln ins Gesicht zaubern, um der Corona-Pandemie zu trotzen. Denn gemeinsame Freude kann heilsam sein.

Ende März. Das Telefon klingelt. Anfrage von Redakteur Uwe Plien: Schreibst du ein Wort zum Sonntag für die Lokalausgabe? Für wann? Anfang Mai!

Das sind noch fünf Wochen! Ich blicke zurück. Vier Wochen ist es her, da haben wir Karneval gefeiert – Humor war angesagt. Die Büttensitzungen haben uns amüsiert, in der Stadthalle wurde getanzt, in einer übervollen St.-Peter-Kirche wurde ein fröhlicher Gottesdienst gefeiert.

Und heute? Die Welt steht still. Von jetzt auf gleich hat sich das gesellschaftliche Leben verändert. Ist zum Erliegen gekommen. Das Coronavirus hat sich bedrohlich in unsere Leben geschlichen. Kindergärten und Schulen sind geschlossen. Gottesdienste dürfen erst bald wieder mit der Gemeinde gefeiert werden. Noch keine Bundesliga, kein Stammtisch. Versammlungen der Vereine wurden abgesagt. Private Feiern werden auf später verschoben. Restaurants sind geschlossen. Ein andauernder Karfreitag.

Ich schaue nach vorne. Nach Zeichen der Auferstehung. Wie wird es Anfang Mai sein? Ich suche nach Antworten. Nach Zeichen der Hoffnung. Auch wenn wir physisch Abstand halten müssen – rücken viele Menschen näher zusammen. Jeden Abend um 19.30 Uhr laden die Kirchenglocken zur Solidarität ein. Innerhalb kürzester Zeit stand die Aktion „Rheinberg – hilft“. Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt übers Land. Das macht Mut und tröstet. Es ist ein deutliches Zeichen der Hoffnung, wenn wir uns durch die räumlichen Trennungen voneinander in unserer Solidarität füreinander so nah sind wie nie zuvor. Ich bin dankbar, in einer Gesellschaft zu leben, die auch in einer so schwierigen Situation darum ringt, gerade Schwache und besonders Verwundbare zu schützen. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Es ist ein Weg der Nächstenliebe und es ist so ein Weg der Geduld

Der Apostel Paulus schrieb vor fast 2000 Jahren an die Christen in Rom: Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet.“ (Römer 12,12) Da wurde keine Pandemie bekämpft. Aber das Gefühl, wie zerbrechlich und bedroht das Leben sein kann, war den Menschen damals nicht fremd. Leben kann so vielfältig bedroht sein. Das schienen wir fast vergessen zu haben. Das alles macht uns Angst und lähmt. Dagegen steht das Wort „Seid fröhlich in der Hoffnung“. So dramatisch sich die Situation auch von Tag zu Tag zuspitzt, dürfen wir auch bedenken: Humor ist ein natürlichstes Anti-Stress-Mittel. Humor entlastet und befreit. Lasst es uns nutzen und uns nicht dafür schämen, es einzusetzen – auch wenn es Menschen schlecht geht, wenn die Infektionszahlen rapide steigen und es Tote gibt.

Die Beispiele aus Italien, wo Menschen in den Hinterhöfen gemeinsame Balkon-Konzerte veranstalten oder die Witze über Klopapier-Hamsterkäufe in den sozialen Medien machen es vor: Wir müssen uns gegenseitig ein Lächeln ins Gesicht zaubern, um der Krise zu trotzen. Gemeinsame, verbindende Elemente der Freude können heilsam sein.