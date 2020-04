Kolumne: Der Ökonom : USA vor dem wirtschaftlichen Absturz

In den USA mussten Restaurants, Geschäfte und teilweise auch Fabriken schließen als Folge der Corona-Epidemie wie hier ein Bistro in Baltimore. Foto: AFP/JIM WATSON

Düsseldorf In nur einer Woche haben sich 6,6 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Jetzt droht eine beispiellose Rezession – schlimmer als in den 30er Jahren.

Die Corona-Krise wirft alles über den Haufen. Unversehens schlittert Amerikas Ökonomie in die größte Rezession ihrer Geschichte – schlimmer als in den 30er Jahren. 6,6 Millionen Beschäftigte haben sich in nur einer Woche arbeitslos gemeldet. Im April wird eine Erwerbslosenquote von zehn Prozent erwartet. Die Bank of America rechnet mit einem zweistelligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in den nächsten Quartalen.