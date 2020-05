Corona : Ratinger Corona-Patient stirbt mit 59 Jahren

Ratingen Der Mann ist an den Folgen der Corona-Infektion gestorben, teilte der Kreis Mettmann mit. Ob Vorerkrankungen vorlagen, ist unklar. Damit steigt die Zahl der Opfer der Pandemie auf kreisweit 57.

Der Kreis Mettmann verzeichnet momentan 207 Infizierte, davon in Erkrath 13, in Haan 9, in Heiligenhaus 6, in Hilden 20, in Langenfeld 15, in Mettmann 27, in Monheim 12, in Ratingen 33, in Velbert 47 und in Wülfrath 25. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Insgesamt 596 Menschen gelten inzwischen als genesen.