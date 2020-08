Bytedance sucht nach Standort : Wenig Chancen für Tiktok-Zentrale in NRW

Düsseldorf Das chinesische Unternehmen Bytedance (“Tiktok“) sucht nach einem Standort für die Europazentrale. Während sich Frankfurts Oberbürgermeister offensiv um den Firmensitz bemüht, sind seine Amtskollegen in Düsseldorf und Köln eher zurückhaltend.

Ganz anders Frankfurt: Die Stadt hatte sich zuletzt offensiv ins Spiel gebracht. In einem Brief hat Oberbürgermeister Feldmann den Unternehmensvorstand sogar zu Gesprächen eingeladen. Einen Termin gab es aber laut einem Sprecher noch nicht. „Frankfurt ist ein idealer Standort für IT-Unternehmen und aus meiner Sicht für das internationale Hauptquartier der Firma ganz besonders“, ließ sich Feldmann zitieren. Der weltgrößte Internetknoten DE-CIX, große Rechenkapazitäten, die zentrale Lage der Stadt in Europa und gute Beziehungen zu China sprächen für Frankfurt, so Feldmann.