Start-up aus dem Kreis Düren : Übergrößen-Händler Navabi in Schwierigkeiten

Niederzier Im vergangenen Jahr konnte sich der in Aachen gegründete Online-Händler noch über den Einstieg des Medienkonzerns ProsiebenSat.1 freuen. Doch in der Corona-Krise verging zu vielen Kunden die Lust auf Mode. Nun leitet das Start-up die Sanierung ein.

Als das Start-up Navabi im vergangenen Jahr den Einstieg von Seven Ventures bekanntgab, schien es, als könnte sich Geschichte wiederholen. Immerhin hatte auch der Online-Modehändler Zalando vor einigen Jahren massiv von der Kooperation mit der Tochter des Medienkonzerns ProsiebenSat.1 profitiert. Werbezeit gegen Firmenanteile – so lautete der Deal bei Zalando wie bei dem auf Übergrößen spezialisierten Online-Händler Navabi. „Mit dem Deal schaffen wir eine gewaltige TV-Präsenz und können unsere Markenbekanntheit massiv ausbauen“, freute sich Navabi-Gründer Bahman Nedaei damals.

Der Online-Händler ist auf Übergrößen spezialisiert und in diesem Segment zu einem führenden Anbieter in Europa aufgestiegen. Investoren hatten seit der Gründung mehr als 30 Millionen Euro in das Start-up investiert. Mit dem Geld hatte Navabi in den vergangenen Jahren auf Wachstum gesetzt und dabei Verluste in Kauf genommen. Allein 2018 gab es ein Minus von rund fünf Millionen Euro, nachdem man auch in den Jahren zuvor rote Zahlen geschrieben hatte.