Digitalwirtschaft in Deutschland Ampel hat Startup-Förderpläne bereits zur Hälfte umgesetzt

Christmann ergänzte, Startups seien zentral für die Erneuerung der Wirtschaft. Ihr Gesamtwert belief sich in Deutschland 2022 auf 168 Milliarden Dollar oder 4,7 Prozent der hiesigen Wirtschaftsleistung. Damit rangiert Deutschland international auf Platz vier hinter den USA (16 Prozent), Großbritannien (13,5) und Frankreich (6,9). 31 sogenannte Einhörner gibt es derzeit in Deutschland, also Startups mit einer Firmenbewertung von mindestens einer Milliarde Dollar. Trotz schwieriger Haushaltsverhandlungen in diesem Jahr seien noch keine Projekte gestrichen worden, so Christmann.