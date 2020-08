Frisches Geld für Schüttgut-Start-up : Wie es nach dem Holtzbrinck-Investment bei Schüttflix weitergeht

Gütersloh Das Geschäft mit Sand, Kies und Schotter entwickelt sich beim Gütersloher Start-up rasant. Nachdem bereits im April Investoren Millionen investiert haben, steigt mit Holtzbrinck Ventures nun ein ganz großer Name der Szene ein. Das hat Folgen.

Hülsewig hat 2018 gemeinsam mit Thomas Hagedorn in Gütersloh das Start-up Schüttflix gegründet, eine Online-Plattform für Sand, Kies und Schotter. In der lange Zeit sehr analogen Bauindustrie wächst das Unternehmen seitdem rasant, weshalb es im Fall von Schüttflix Holtzbrinck Ventures war, das unbedingt ein Investment machen wollte.

Das 2018 gegründete Start-up hatte eigentlich erst im April eine Finanzierungsrunde über acht Millionen Euro abgeschlossen – und dabei mit Speedinvest den ersten Risikokapitalgeber mit an Bord genommen, von dessen Interesse Holtzbrinck Wind bekommen hatte. Knapp vier Monate später wurde das Volumen nun sogar um weitere sechs Millionen auf 14 Millionen Euro erweitert – und das mitten in der Corona-Krise. "Für gute Unternehmen gibt es aktuell genug Geld – und wie man am Beispiel Schüttflix sieht, wird im Zweifel auch richtig geworben“, sagt Felix Klühr. Und Christian Hülsewig ergänzt selbstbewusst: "Es ist nicht so, dass wir dringend Geld gebraucht hätten. Aber die Wachstumsraten waren so gut, dass wir uns dazu entschlossen haben, den Turbo einzuschalten.“