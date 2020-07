Neuer Investor für Bakenight : Dr. Oetker steigt bei Backparty-Start-up ein

Bielefeld Live-Veranstaltungen bei denen man gemeinsam backt oder malt: mit diesem Konzept bekam das Berliner Start-up Artnight in der Corona-Krise massive Probleme. Doch das Team entwickelte in kurzer Zeit Online-Formate – und weckte bei seinem Ableger Bakenight auch das Interesse von Investoren.

Das Traditionsunternehmen hatte bereits vor einigen Jahren in Berlin ein Digitallabor eröffnet, um damit Ideen zu entwickeln. So ist unter anderem das Portal Backen.de in Berlin entwickelt worden. Und auch auf anderem Weg versucht man Zugang zu Start-ups zu bekommen: Über den Berliner Risikokapitalgeber Project A investiert Dr. Oetker auch in junge Gründungen. Project-A-Chef Florian Heinemann sitzt wiederum dafür im Digitalbeirat der Bielefelder.