Neuer Partner Miles Mobility : Freenow setzt in der Krise auf Carsharing-Kooperation

Freenow setzt in der Krise auf Carsharing-Kooperation

Alexander Mönch baut Freenow in Deutschland zu einer Plattform für verschiedene Verkehrsmittel aus. Foto: Freenow

Exklusiv Düsseldorf Der Fahrdienstvermittler Freenow wurde von der Corona-Krise hart getroffen. Dennoch baut das Unternehmen sein Angebot weiter aus – und kooperiert künftig mit dem Anbieter Miles Mobility. Das wirft eine wichtige Frage auf.

Angefangen hat Freenow mit der Vermittlung von Taxis – unter dem Namen Mytaxi. Inzwischen kann man über die App des Fahrdienstvermittlers auch Mietwagen mit Fahrer oder Elektroroller des Anbieters Voi buchen. Nun erweitert Freenow sein Angebot erneut. Ab Donnerstag können Kunden in Berlin und Hamburg auch Mietwagen des Carsharing-Anbieters Miles Mobility über die App reservieren, in Düsseldorf und Köln sollen bald Transporter von Miles per App gebucht werden können.