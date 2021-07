Start-up aus Düsseldorf : Leroma baut Suchmaschine für die Lebensmittelindustrie

Düsseldorf Das Düsseldorfer Start-up will die Lebensmittelbranche erobern und Unternehmen die Suche nach Rohstoffen erheblich erleichtern. Das Konzept soll nicht nur Zeit sparen – sondern auch für mehr Nachhaltigkeit sorgen.

Marina Billinger hat sie gesehen: Berge von Rohmaterial, aufgeschichtet in Hallen, nutzlos an diesem Ort, aber eigentlich zu gut, um sie zu entsorgen. „Mir als Endverbraucher tut es schon weh, eine Banane wegzuwerfen, die nicht mehr gut ist“, sagt sie. Doch das sei kein Vergleich mit den Mengen an Abfall, die in der Industrie anfallen. 2014 veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, wonach jährlich 1,3 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel weggeworfen werden. „Dabei könnten viele Rohstoffe in anderen Bereichen noch verwendet werden“, sagt die Gründerin, die lange in der Lebensmittelindustrie gearbeitet hat.