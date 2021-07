Vorbesteller müssen bis 2022 warten : Miele stoppt Produktion beim Start-up Otto Wilde Grillers

Düsseldorf Im März hatte das Familienunternehmen aus Gütersloh die Mehrheit bei den Düsseldorfern übernommen. Schon damals gab es Lieferprobleme beim Luxus-Grill G32. Nun zieht Miele die Reißleine. Die Gründe sind komplex.

Entsprechend groß ist der Frust bei den Kickstarter-Unterstützern. Und auch Alexander Luik hört man an, dass die vergangenen Monate alles andere als einfach waren. „Bei unserer ersten Kickstarter-Kampagne haben wir in Deutschland fertigen lassen und nicht in Asien. Was das bedeuten würde, gerade in einer Pandemie, haben wir unterschätzt“, sagt der Otto-Wilde-Chef. Das Team hatte Probleme, an Muster zu kommen, Gespräche mussten fast ausschließlich per Videokonferenz geführt werden. Im Kickstarter-Video erzählt er, dass man bis jetzt vergeblich versucht habe, ein Visum für die Einreise nach China zu bekommen.