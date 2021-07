Neuer Name im Kö-Bogen : Elektronikmarkt hat in Düsseldorf Deutschland-Premiere

Das Ecklokal im neuen Geschäftshaus an der Schadowstraße hat jetzt einen Mieter. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Das Unternehmen bezieht das Ecklokal im Neubau an der Schadowstraße. Es ist der erste Auftritt in einem Geschäft in Deutschland, weitere Filialen sollen folgen.