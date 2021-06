Videokonferenz-Anbieter setzt aufs Rheinland : Zoom wählt Köln als Deutschland-Sitz

Exklusiv Köln Der Videokonferenz-Anbieter wächst rasant und will auch sein Geschäft in Europa stärker ausbauen. Davon kann nun auch die Domstadt profitieren. Überraschend ist dabei der Grund für die Standortwahl.

Der US-Videokonferenz-Dienst Zoom wird seinen Deutschlandsitz in Köln ansiedeln – doch keines der genannten Kriterien spielte dabei die Hauptrolle. „Der erste Mitarbeiter von Zoom in Deutschland lebt in Köln, die zweite Mitarbeiterin in NRW und ich – der Geschäftsführer – in Wuppertal“, sagt Peer Stemmler: „Diese Konstellation hat es uns einfach gemacht, uns für Köln als Standort der GmbH zu entscheiden.“

Wie viel Arbeitsplätze durch die Ansiedlung in NRW entstehen, lässt Zoom offen. Die Anzahl der Mitarbeiter, die den deutschen Markt betreuen, sei inzwischen aber dreistellig. „Deutschland war in den vergangenen zwölf Monaten einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Zoom“, sagt Peer Stemmler, der für das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich ist. Hinter der Firmenadresse „Friesenplatz 4“ verbirgt sich daher in Köln auch ein Standort von Wework, einem Anbieter von Co-Working-Büroflächen. So kann man auf Veränderungen beim Personal flexibel reagieren. Perspektivisch kann sich Stemmler auch weitere Büros in München und Berlin vorstellen.