Frisches Kapital für Bielefelder Start-up : Circuly will Online-Händler zu Vermietern machen

Bielefeld/Köln Gründer Nick Huijs wollte per Online-Shop Kinderwagen und Kaffeemaschinen vermieten. Doch das war mit der üblichen Shop-Software ziemlich kompliziert. Also entwickelte er mit seiner Mitgründerin ein eigenes Angebot.

Für den erst im Oktober 2020 operativ gestarteten Risikokapitalgeber Neoteq Ventures ist das Investment eine Premiere. Circuly ist das erste Start-up, in das Neoteq investiert hat. Der Fonds wird finanziert von den Dax-Konzernen Telekom und Henkel sowie mehreren Sparkassen aus dem Rheinland. Die Region soll daher eigentlich auch den Investitionsschwerpunkt von Neoteq bilden. Doch die beiden Geschäftsführer Simon Schneider und B.J. Park hatten Beteiligungen an Start-ups aus anderen Regionen von vornherein nicht per se ausgeschlossen. Mit rund zwölf Prozent der Anteile ist man nun nach den beiden Gründern, die jeweils etwa 35 Prozent an der Firma halten, der größte Investor.